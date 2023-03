Jon Bernthal volverá como The Punisher en ‘Daredevil: Born Again’

marzo 8, 2023

Tras haber dado a vida a The Punisher en la segunda temporada de Daredevil y en las dos temporadas en su propio spin-off, Jon Bernthal volverá a interpretar al personaje en la serie Daredevil: Born Again.

De acuerdo a The Hollywood Reporter, Jon Bernthal finalmente volverá a interpretar a Punisher en la serie sobre Daredevil con la que Marvel Studios planea continuar las apariciones de Cox como Matt Murdock en Spider-Man: No Way Home y She-Hulk, además del papel de D’Onofrio como Kingpin en Hawkeye.

Por ahora se desconoce de qué manera Frank Castle/Punisher será introducido en la historia, ya que en la historia en la que se basa la serie no aparece este personaje. De acuerdo a la información de THR, la serie comenzará filmaciones este mes en Nueva York.

El mismo reporte menciona que Elden Henson y Deborah Ann Wall, no aparecerán en la serie. Recordemos que ambos actores dieron vida a Foggy Nelson y Karen Page, respectivamente, y aún no se sabe si habrá nuevos actores en estos papeles o simplemente los personajes desaparecerán.

La serie estará inspirada en su serie homónima de los cómics donde el villano descubre la identidad del superhéroe, lo que le permite atacar en sus puntos más débiles y terminar con la reputación del vigilante del Hell’s Kitchen.

La serie contará con 18 episodios y está programada para llegar al catálogo de Disney Plus en primavera de 2024.