Jon Fosse es reconocido con el Nobel de Literatura 2023

CIUDAD DE MÉXICO.— El autor noruego Jon Fosse fue reconocido este jueves con el Premio Nobel de Literatura de 2023, “por sus innovadoras obras de teatro y su prosa que dan voz a lo inefable“, anunció la Academia Sueca en Estocolmo. Se trata de un autor muy prolífico: ha escrito más de 50 obras que han sido traducidas a más de 40 idiomas.

“Estoy abrumado y agradecido. Lo veo como un premio a la literatura que ante todo pretende ser literatura, sin otras consideraciones“, declaró Fosse en un comunicado. “Me sorprendí cuando me llamaron, pero tampoco tanto“, agregó al canal público noruego NRK.

BREAKING NEWS The 2023 #NobelPrize in Literature is awarded to the Norwegian author Jon Fosse “for his innovative plays and prose which give voice to the unsayable.” pic.twitter.com/dhJgGUawMl

Según la Academia, el premiado de este año ha desarrollado un estilo que ha llegado a conocerse como el “minimalismo de Fosse”, que se ve por ejemplo en su segunda novela, Steng gitar (1985), en la que hace variaciones sobre sus temas centrales, como el del momento crítico de la indecisión.

⇒ En dicha obra, una madre sale de su apartamento a botar la basura pero se queda afuera con su bebé adentro, y no se atreve a buscar a ayuda porque no quiere alejarse de él.

Según la Academia, la obra de Jon Fosse presenta un mundo similar al de la obra de Kafka con la diferencia de que éste aparece en situaciones que son propias de la vida cotidiana; también se le relaciona a otros autores como Samuel Becket, uno de los máximos exponentes del teatro del absurdo, o el poeta Georg Trakl.

This year’s literature laureate Jon Fosse writes novels heavily pared down to a style that has come to be known as ‘Fosse minimalism’.

This can be seen in his second novel ‘Stengd gitar’ (1985), when Fosse presents us with a harrowing variation on one of his major themes, the… pic.twitter.com/5v1fQ6C6CJ

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2023