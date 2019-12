Jona dos Santos confesó que Gio le pidió fichar con América

México/Récord. Jonathan dos Santos estuvo presente en la cena navideña del América en el hotel de concentración para celebrar la festividad con Giovani, antes de que éste viaje a Monterrey para disputar la Final de Ida contra Rayados.

Previo a la reunión, el centrocampista del Galaxy confesó que su hermano le ha pedido en reiteradas ocasiones que fiche con las Águilas para que jueguen otra vez juntos.

«Me habla maravillas del América, obviamente me dice ‘vente conmingo, vente’, pero él ya sabe que tengo contrato con el Galaxy, estoy feliz allá, como he dicho si fuera por mí, me retiraría en el Galaxy, la gente me quiere muchísimo, estoy feliz con la ciudad y Gio está feliz acá, si fuera por él se quedaría aquí», expresó en entrevista con ESPN.

Gio y Jona dos Santos

Por otra parte, Jona aseguró que desea que el América salga campeón y los estará apoyando en la Final contra Rayados.

“El deseo de Navidad de la familia es obviamente que gane el América, que queden campeones, es lo más cercano que queremos. Deseo eso, lo tengo en mi corazón, saben que el América es el equipo de mis sueños, a parte ahora está mi hermano y lo voy a apoyar el domingo”, dijo.