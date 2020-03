Jonathas, jugador del Elche en España, narra como vive con Covid-19

marzo 24, 2020

España/Medio Tiempo. El delantero brasileño del Elche de la Segunda División de España, Jonathas de Jesús, fue uno de los futbolistas en ese país en contraer Covid-19 y narró cómo fue que la enfermedad le pegó, al grado de dejarlo sin fuerzas. “Mi cuerpo estaba débil.

No tenía fuerzas para nada. Casi me desmayo en el baño al ir a ducharme, era un dolor que nunca había sentido. Este virus no es una broma”.

En entrevista con el diario brasileño Globoesporte, Jonathas habló de cómo los síntomas se le fueron manifestando poco a poco desde el pasado 14 de marzo.

“Comencé a sentir fiebre y un malestar muy grande. Pensé que sólo era una migraña, como me dolía mucho la cabeza… Y también me dolía el cuerpo. ” Al día siguiente hablé con el médico del equipo y me dijo que hiciera el test porque todos eran síntomas. Y di positivo”.

Jonathas juega en el Elche desde 2014 y a través de la cuenta de Instagram del club, mandó un mensaje en el cual señaló que ya se encuentra en mejor estado, pero aún en Cuarentena para evitar contagiar a otras personas.