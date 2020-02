Jordan y Xbox se unieron para lanzar espectacular consola de edición limitada

Estados Unidos/Medio Tiempo. La marca Jordan unió esfuerzos junto a Xbox de Microsoft para lanzar una consola de edición limitada y un par de tenis de edición “retro”, en vísperas de los eventos relacionados con el Juego de Estrellas de la NBA que se realizará en Chicago.

Desde hace un par de días, Xbox sorprendió al presentar un pequeño video en sus redes sociales en las que se veía, sobre un fondo rojo, el Jumpman que utilizan los artículos Jordan y la X de la popular consola en color negro, curiosamente las tonalidades de los Chicago Bulls.

Sin embargo, fue hasta este jueves cuando se aclaró que se trataba del lanzamiento de la consola con un diseño especial, el cual se agrega a otros importantes, como cuando presentó sus ediciones de Coco, Gears of War o Call of Duty.

La consola llevará incluido un control también con el famoso logo de la marca deportiva.

El zapato que será vendido es el Air Jordan III “Retro U”, el cual fue lanzado originalmente en enero, aunque habrá una reedición para corresponder a la ocasión Xbox invitó a sus seguidores a dar RT a su publicación para entrar en un sorteo en el que se rifará la nueva consola, sin que pusiera alguna restricción de por medio.

