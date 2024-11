Jorge Ortiz desmiente los rumores de cancelación de “Una familia de 10”

noviembre 12, 2024

Redacción. Luego de los rumores que señalaban la cancelación de la exitosa serie Una familia de diez, así como su posible retiro de los escenarios debido a problemas de salud, de Jorge Ortiz de Pinedo, el mismo salió a desmentir esto.

Ante medios de comunicación, Ortiz de Pinedo afirmó que la serie seguirá al aire por lo menos hasta 2026.

“Televisa no canceló mi programa”, aclaró, destacando que la producción seguirá al aire durante dos años más.

En cuando a su estado de salud, el actor explicó que, aunque enfrenta una enfermedad crónica, esta condición no le impide continuar con sus actividades en el ámbito artístico.

“Solo padezco una enfermedad crónica, pero eso no me impide seguir haciendo todo lo que me apasiona”, detalló.

Asimismo, Ortiz de Pinedo explicó que sus médicos le recomendaron evitar el teatro debido a su necesidad de un concentrador de oxígeno, pero continuará activo en televisión y cine.

“Mis médicos me sugieren no trabajar en teatro, a menos que el personaje pueda aparecer en escena con un concentrador de oxígeno. Seguiré produciendo, escribiendo, dirigiendo y actuando en televisión y en cine. Y no estoy muriendo”, señaló.