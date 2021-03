Jornadas de vacunación contra la COVID-19 transcurren con éxito en Veracruz

marzo 13, 2021

Redacción/Veracruz. La vacunación contra la COVID-19 a población adulta mayor de 60 años, en el municipio de Veracruz, transcurre con normalidad y registra gran respuesta de los beneficiarios; aplicándose entre 600 y 700 dosis diarias en cada punto habilitado.

El proceso inició el pasado martes, de acuerdo con el Plan Nacional de Vacunación, por lo que la Secretaría de Salud (SS) y los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) laboran arduamente. Estas acciones continuarán hasta el 18 de marzo, en orden alfabético.

Quienes ya fueron inoculados expresaron su agradecimiento a los gobiernos federal y estatal; asimismo, reconocieron el esfuerzo del personal y la logística. El señor Feliciano García Chávez, de la colonia Amapolas 2, comentó “la atención ha sido muy bonita, muy bien coordinados y sin problemas. Qué bueno que este gobierno haga algo por el pueblo, porque los anteriores nos tenían mal”.

María del Carmen Jiménez, de Las Bajadas, resaltó la amabilidad de las enfermeras y médicos; “me voy contenta, me pusieron la vacuna y me siento bien (…) entiendo que es para prevenir. Muchas gracias por acordarse de nosotros”. En tanto, Guadalupe Herrera Solano, de Los Almendros, dijo “me gustó la atención, me hicieron preguntas y hasta ahorita todo bien; han tenido muchas atenciones, me trajeron una silla de ruedas, nos dieron agua, café y pan. Todo muy bonito”.

Por su parte, don Juan José Jiménez, de Lomas de Río Medio, destacó el profesionalismo y calidez de los trabajadores de la salud, pues desde que llegan los adultos mayores les proporcionan la información necesaria y en todo momento están pendientes de ellos.

Cabe recordar que para el Plan de 10 días fueron dispuestos 16 módulos: 11 en centros de Salud y los cinco restantes en el Club de Leones, Club Naval, Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana, Instituto Tecnológico de Veracruz y el Auditorio Benito Juárez.