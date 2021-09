Joven cumplen 12 días desaparecida sin qué fiscalía haga algo

septiembre 8, 2021

Eda Sentíes/Veracruz.- María Fernanda Guatemala Partida, cumple 12 días de haber desaparecido en el puerto de Veracruz y la desesperación de la familia crece al no tener avances en la investigación por parte de la fiscalía general.

Miriam Partida Zamudio, madre de la joven, dijo que hay sospechas de que la empareja de su hija pueda estar involucrada en su desaparición, toda vez que que durante los 2 meses y medio que vivió con él sufrió agresiones físicas y sexuales de su parte.

Los hechos fueron denunciados en su momento ante la fiscalía, sin embargo, el sujeto continuó amenazando a la joven.

“Yo culpo a su ex pareja porque la maltrataba, la golpeaba y no la dejaba salir, hasta un día que ella llegó aquí que se iba a quedar con nosotros y así fue pero él la amenazaba por el teléfono o rondaba la casa (…) él se burla de mi esposo y de mí, le ha hablado mi hermana y sus padres nos corrieron de su casa, que hiciéramos lo que quisiéramos que a ellos les vale nuestra suerte y más la de mi hija (…) le decía que nos iba a matar a nosotros si no regresaba, ella siempre me dijo que cualquier cosa que pasara el responsable sería él, se lo escribió y rondaba la casa, él siempre la amenazó con nosotros”, dijo.

Los padres de la joven han intentado investigar por cuenta propia, sin embargo, se han topado con la negativa de las personas para proporcionar videos de seguridad donde se logre ver a su hija subiendo al taxi (donde fue vista por última vez).

“Hemos pegado volantes por las calles, hemos ido a ver a sus amigos, hemos buscado formas para ver si la encontramos (…) no nos proporcionan las cámaras del momento en el que ella abordó el taxi, en las casas nos dicen que no sirven, que no estaban prendidas, no nos abren la puerta por cómo está la situación y nos dicen que no, como si fuéramos vendedores o rateros”, narró.

La última vez que fue vista María Fernando fue en una reunión de amigos en el fraccionamiento Rio Medio, donde salió para abordar un taxi y desde entonces no se sabe nada de ella.