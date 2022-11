Joven de la Carranza en Boca del Río denuncia que quien era su suegra, le robó a su bebé

noviembre 9, 2022

Lizbeth Inclan / Veracruz,Ver.- Brenda Canché Castañeda, una joven madre de 22 años le pide a quien era su suegra, que le devuelva a su bebé de apenas un mes de nacido, luego de arrebatarselo de los brazos huyendo con rumbo desconocido.

El robo del menor ocurrió el pasado 12 de octubre, cuando María del Rocío, la madre del papá de su hijo y el menor, supuestamente acudirían a una revisión médica, desde entonces no supo más de ellos.

Brenda afirma haber confiando en su suegra, al grado de dejarse influenciar para dar a luz a su bebé con una partera, por lo que no cuenta con el certificado de nacimiento. Sin embargo, nunca imaginó que sus intenciones eran quitarselo.

Tras reportar el caso en redes sociales, la suegra apareció el 22 de octubre en las instalaciones de la Fiscalía de Veracruz para notificar que el menor había sido registrado con sus apellidos, después de ese día la suegra desapareció.

Brenda detalló que a los dos meses de conocer a su pareja quien además la golpeaba se embarazó, a raíz de ello, se acercó a su suegra para buscar apoyo y la señora con engaños, poco a poco se fue ganando la confianza de la joven madre.

Al mes de nacimiento de su hijo, se lo llevó y hasta el día de hoy se desconoce su paradero.

Brenda Canché ya presentó la denuncia en contra de su expareja por violencia de género y su exsuegra por el robo de un menor y alteración del asentamiento del bebé.

“Ella pensó que la había demandado, por eso apareció, cuando venimos aquí ella enseñó el acta de nacimiento y dijo que ya había registrado a mi hijo, la persona que nos atendió dijo que como estaba registrado a su nombre ella era su mamá por papeles, entonces que yo no podía agarrarlo y que ella si me podía demandar, desde un inició estuve dando vueltas, tratando de encontrara a mi hijo y de demandar a la señora, ese día en la mañana me pego su hijo”, acusó.