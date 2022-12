Joven rescatista de perros denuncia despojo de su vivienda sin orden judicial 

diciembre 14, 2022



Lizbeth Inclan/ Veracruz, Ver.– La joven Karina Elena Grosso, quien habita en la colonia El Coyol de la ciudad de Veracruz, denunció que fue víctima de despojo de su vivienda por parte de un grupo de personas que se ostentan como los dueños de la propiedad.

La también rescatista de animales, explicó que compró su casa en cesión de derechos desde junio de 2021, pero el pasado fin de semana, allanaron su domicilio que se ubica en la calle Laguna el Embarcadero número 90, con el argumento de que cuentan con los documentos que supuestamente los acreditan como propietarios.

Agregó que no le dieron oportunidad de tomar sus pertenencias, ni de sacar a sus seis perros rescatados, ante el temor de que lastimen a sus mascotas la joven duerme en su vehículo afuera de la vivienda.

Dijo que está a favor de que se lleve el proceso conforme a derecho y solo pide a quienes se ostentan como dueños que le entreguen a sus perros.

«No es llegar y allanar una casa, aunque ellos se están acreditando como propietarios están allanando […] si la casa va a entrar en un proceso legal es algo que tiene que suceder yo voy a poner mi denuncia con mjs evidencias y ellos van a presentar evidentemente las suyas, mis pertenencias no tienen porque quedarselas, ellos no vinieron a una conciliación, no hubo un proceso justo que me dijeran tienes tantos días para sacar tus cosas, llegaron vieron cosas adentro y dijeron bingo» afirmó.

Aunque ya buscó un acercamiento con los supuestos dueños se negaron a entregarle a sus mascotas.