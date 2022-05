Joven se cae en socavón, ¡con todo y sillón!

mayo 15, 2022

Redacción

Xalapa, Ver.- En Culiacán, joven cayó en socavón al momento de estar durmiendo en su sillón, debido a narcotúnel.

Todo aconteció al rededor de las 3:20 a.m., «Ya no sentía nada (…), no sé ni como pude salir por mi mismo». Comentó el joven.

Se encienden alarmas en toda la colonial que tienen problemas de infraestructura por dicho narcotúnel, que va colapsando.

Fuera de lo gracioso que pudiera parecer, vecinos comentan que viven con miedo de que la estructura de sus hogares se desplome, ya que tienen múltiples daños.

«Por miedo nunca hemos hablado (…), y tengo temor que un día a nosotros también nos pase lo mismo». Compartió una vecina de la misma colonia.