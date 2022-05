Joven xalapeño pide apoyo tras accidentarse en obras del Tren Maya

mayo 11, 2022

Carlos Manuel Peláez



Xalapa, Ver. – Alberto Hernández Marrero quien trabajaba como operador de un vehículo de transporte de material utilizado para la construcción del Tren Maya solicitó apoyo al gobierno estatal y federal para poder cubrir los gastos generados por un accidente que sufrió mientras realizaba su labor.

En conferencia de prensa, el joven originario de Xalapa explicó que fue contratado por la empresa Azvindi a través de Santiago Cuevas Morales, sin embargo, el exceso de carga en la unidad que conducía ocasionó qué se quedara sin frenos por lo que tuvo un accidente que le ocasionó heridas graves en la pierna izquierda sin embargo la empresa se desentendió de la situación dejándolo abandonado en un hospital de la ciudad de Mérida, Yucatán.

«tuve un accidente transportando material de mineria para el relleno de las vías por donde va a pasar el Tren Maya, en este accidente se cargó un exceso de material en el camión que yo conducía lo que provocó que me quedara sin frenos y el patrón que nos contrató no se hizo responsable y me dejó abandonado en un hospital de Mérida por tres meses con una lesión grave en la pierna y que me ha dejado discapacitado de manera permanente», indicó.

Asimismo, Hernández Marrero señaló que derivado de este accidente los médicos le han informado que su tobillo no podrá recuperar la movilidad, por lo que tendrá una discapacidad permanente que le impedirá volver a trabajar, razón por la cual hizo un llamado a las autoridades para poder recibir un apoyo que le permita obtener ingresos para mantener a sus tres hijos.

Finalmente, lamentó que las empresas no se hagan responsables de sus trabajadores y principalmente en materia de atención médica, por lo que insistió en que las autoridades deben verificar que quienes tengan las concesiones para efectuar este tipo de obras tan Importantes sean empresas serias y responsables.