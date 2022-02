Jóvenes son víctimas de fraude; pagan clases de manejo y nunca les enseñan

febrero 23, 2022

Redacción/Coahuila.- Varios jóvenes en la ciudad de Saltillo, Coahuila, han denunciado fraude por parte de supuestas escuelas de manejo que se ofertan en línea y que al momento de enseñarles ya no se presentan o les dan una sola clase.

Anastacio Martínez de 24 años originario de Puebla denunció que tras contratar el servicio, llega un auto completamente diferente a los publicados en la página, de modelo muy antiguo; él realizó el pago de las clases y tras la primera sesión, jamás volvieron a saber de la escuela de manejo.

“La gente debe tener cuidado porque yo soy de Puebla y la persona que pasó por mí para el curso me llevó a un bulevar que no conocía, jamás me prestó atención, e incluso me intimidó con sus comentarios de burla porque estaba nervioso; después de esa clase, ya no regresaron por mí y se robaron mi dinero del curso pagado”, aseguró el entrevistado.

“Por medio de redes sociales los contacté, te envuelven con las fotos publicadas con autos hasta de lujo, con un costo relativamente barato, en comparación de otras escuelas, pero uno resulta estafado porque no te dan las clases”, lamentó otro de los afectados.

Para evitar caer en este tipo de fraudes que son cada vez más comunes en todo el país gracias a las redes sociales, el gobierno de Coahuila en coordinación con las escuelas de manejo de aquella entidad, hacen un llamado a los padres y población en general para tener cuidado al momento de tomar la decisión de la contratación de este servicio.