Juan Javier Gómez respalda a gobernador Cuitláhuac

enero 8, 2022

Isabel Ortega/Xalapa. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la 66 Legislatura, Juan Javier Gómez Cazarín respaldó al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien es investigado por el Senado de la Republica.

En un mensaje que subió a sus redes sociales, aseguró que Veracruz tiene un líder máximo que es García Jiménez, quien encabeza el movimiento de regeneración que tiene como principios no robar, no mentir y no traicionar.

A penas este viernes el gobernador García Jiménez se confrontó con el Congreso al responsabilizarlos de la más reciente reforma al código penal, que generó una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por la detención de seis jóvenes en la capital del Estado.

Aclaró que desde el Congreso se coordina con el Ejecutivo, “en nuestro movimiento reconocemos la labor y el trabajo responsable del ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, nosotros como diputados y, yo que encabezo la Jucopo, puedo decirles que contamos con el gobernador más honesto y responsable de todo el país”

Destacó que el mandatario no hace trato con ningún cártel o delincuentes, pues su principal compromiso es salvaguardar la seguridad de los veracruzanos.

Recomendó a sus compañeros militantes de Morena, especialmente Alejandro Rojas a que se enfoquen en consolidar la cuarta transformación y dejar de andar de “alborotados” por la sucesión gubernamental.

Aseguró que nadie de fuera debe venir a Veracruz a dividirlos, y respaldó a Rocío Nahle García como una de las militantes de Morena que más ha estado trabajando en favor de Veracruz y el resto del país.