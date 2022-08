Juan Osorio manda fuerte mensaje a Pablo Montero por agredir a reportera

agosto 14, 2022

Redacción

Xalapa, Ver.- Juan Osorio expresó su enojo con Pablo Montero por las imágenes en donde el cantante agredió a una reportera durante la conferencia de prensa en Saltillo, Coahuila.

Debido a que Pablo va de una polémica a otra tras no asistir a la grabación del capítulo final de la bioserie de Vicente Fernández por su problema con el alcohol, ahora el productor de dicho proyecto decidió enviarle un fuerte mensaje durante la entrevista que concedió al programa Ventaneando.

“Yo creo que ustedes hacen su trabajo, esa es la verdad. Uno es el responsable de su imagen, pero si comete errores, ¡ah, no!, ustedes los reporteros que no dejan vivir a uno. Si uno compartió su vida personal, pues tienes responsabilidad a responsabilizarte”.

“Lo lamento mucho, saben perfectamente que a Pablo lo aprecio, lo quiero, lo he apoyado, pero no por eso voy a pasar por alto esa falta de respeto, es una mujer, ante todo, está haciendo su trabajo. No me pareció justificable que porque estaba un niño”, comentó Osorio.