Jubilados anuncian movilizaciones, rechazan pensiones en UMAS

marzo 17, 2021

Daniela García Guerrero/Córdoba.- Maestros jubilados de la zona centro del estado manifiestan su desacuerdo en la aprobación de la Suprema Corte de Justicia para pagar las jubilaciones en UMA y no en salarios mínimos como lo establecía la ley, maestros jubilados adheridos al ISSSTE, anunciaron una serie de movilizaciones en las principales ciudades del estado de Veracruz.

«Nosotros cuando fuimos jubilados estaba confirmado que se nos pagaría en salarios mínimos y no en UMA, no es justo que se nos haga esta jugada, somos maestros que ahora estamos siendo afectados por una pensión que no vamos a poder comprar ni frijoles, es algo injusto para los miles de maestros en todo México, lesiona nuestra dignidad como seres humanos», aseveró

Catalina Álvarez Rivera, maestra jubilada del ISSSTE consideró como una violación a sus derechos la determinación de los pagos en UMAS, indicó que no se podrán amparar, por lo que su única forma de mostrar su inconformidad es mediante movimientos sociales que iniciarán este jueves en varios puntos del estado.

«Hacemos un llamado no solo a maestros, sino a todos los que cotizan en el ISSSTE, incluso a los activos que se les descuenta con salarios mínimos, pero se les quiere pagar con UMA que está en 87 pesos, mientras que el salario es de 147 pesos», expresó.