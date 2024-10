Jubilados prevén cerrar el año con sus protestas cada jueves

octubre 24, 2024

Juan David Castilla/Xalapa. Los jubilados que protestan cada jueves en el centro de Xalapa indicaron que mantendrán su manifestación hasta que culmine el año, aunque el gobierno del estado haya comenzado a pagar el seguro de vida a los familiares de sus compañeros fallecidos.

Después de las diez de la mañana, los integrantes de la Agrupación Estatal de Jubilados y Pensionados del Issste en Veracruz (Ajupiv) bloquearon la calle Juan de la Luz Enríquez y la liberaron después de las 12:00 horas.

De acuerdo con la presidenta de Ajupiv, Delia Jiménez Pérez, los adultos mayores están dispuestos a mantener los bloqueos semanales hasta que se renueve la póliza del seguro institucional para los docentes jubilados del sistema federal, que son más de 30 mil en la entidad.

Celebró que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez haya instruido la liberación del pago del seguro de vida a los deudos de socios de la Ajupiv.

“Ya se iniciaron los pagos de seguro de vidas jubilados y pensionados de la Secretaría, de reconocerle al gobernador que por fin haya tomado esta decisión que hace justicia a los familiares de jubilados fallecidos tanto en el gobierno de Javier Duarte como en el sexenio actual de Cuitláhuac García Jiménez, nunca es tarde para corregir, lo celebramos y agradecemos a todos pero especialmente por los familiares de compañeros de Ajupiv a quienes por fin se les hace justicia”.

Sin embargo, enfatizó que la actual administración se había comprometido a garantizar el seguro de vida, pero el contrato con la aseguradora perdió vigencia desde noviembre de 2021.

“Queda pendiente recobrar la vigencia del seguro de vida mediante la contratación de una aseguradora, no tendrá la necesidad de pagar esa no es su función y ojalá no nos no haya necesidad de esto en el futuro para que nuestros familiares de este seguro no tengan que padecer un viacrucis que hasta hoy implica la muerte de un jubilado cuando su patrón el gobierno del estado omite firmar y pagar este contrato por razones diversas a propósito señor gobernador Cuitláhuac García Jiménez”, enfatizó.