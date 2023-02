Jucopo acuerda punto de acuerdo para que gobierno de CDMX recupere el parque Luis Pasteur tomado por colectivos en favor de la Ley Cannabis

febrero 14, 2023

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República presentará un punto de acuerdo para que, “de manera respetuosa”, el gobierno de la Ciudad de México contribuya a recuperar el Parque Luis Pasteur, ocupado por integrantes de colectivos que esperaban la probación de la Ley Cannabis por parte del Congreso.

Lo anterior, lo informó el senador Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo, quien descartó que la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, utilice la fuerza pública para el desalojo de ese grupo de jóvenes instalados desde varios meses en el lugar.

En entrevista, el legislador aclaró que el propósito de los senadores es recuperar ese espacio en beneficio de los habitantes de la colonia Tabacalera, sin que ello signifique violación a las garantías individuales de los ocupantes del lugar.

“No queremos de ninguna manera que haya derechos humanos violados ni que se le agreda a nadie, pero sí es urgente que se recupere ese espacio para el tránsito de las personas y para la seguridad de los habitantes y visitantes. El Luis Pasteur, es un jardín extraordinario, precioso que debemos disfrutar todos los visitantes y habitantes de la demarcación de la ciudad”, precisó.

Monreal Ávila dijo que la jefa de Gobierno siempre ha sido atenta y comedida en las peticiones que el Senado le ha formulado, y estamos seguros de que esta no será la excepción. Nos preocupa que se puedan cometer ilícitos en esta parte céntrica, en donde está con una oscuridad total y donde ya los jóvenes que en un principio habían hecho el plantón ya se han retirado y han desistido o si no desistido, al menos han expresado que no son responsables de lo que ahí suceda, señaló el senador.

Respecto al tema de la revisión, discusión y aprobación o no, del dictamen del Plan B, el también coordinador de la mayoría legislativa, rechazó que haya “plan con maña” de Morena, para dilatar el proceso legislativo y se agoten los tiempo de impugnación en contra de los intereses de la oposición.

Aclaró que Morena nunca ha actuado de esa manera y adelantó que seguramente ésta semana estarán sesionado las comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos, para que la próxima se pueda ya desahogar ante el pleno.