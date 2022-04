Jueces deben sobreseer delito de ultrajes: CEDH

abril 12, 2022

Isabel Ortega/Xalapa.- La invalidez del delito de ultrajes cobró vigencia desde que los ministros de la Suprema Corte de la Nación (SCJN) declararon la inconstitucional del tipo penal, confirmó la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Namiko Matzumoto Benitez.

No se hace necesaria la publicación, como parte de la máxima publicidad como lo exigen los jueces que se han negado a otorgar audiencias para sobreseer las carpetas de investigación que tienen a más de dos mil personas en la cárcel.

Namiko Matzumoto reconoció que ella no tiene facultades para iniciar quejas contra jueces, que simplemente no han otorgado las audiencias con el argumento que la invalidez no se ha publicitado.