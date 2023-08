Jueces federales impiden que la FGE defienda sus casos: Verónica Hernández

agosto 10, 2023

Xalapa, Ver., 10/08/23.- “Los jueces federales en sus determinaciones requieren al Juez de Control para que lleve a cabo una resolución en audiencia sin darle el uso de la voz a la Fiscalía Lo obliga a que dicte cualquier otra medida que no sea la prisión oficiosa o justificada, y a veces ni siquiera la domiciliaria”.

Lo anterior, fue denunciado por la fiscal General, Verónica Hernández Giadáns al exhibir como los jueces federales están pervirtiendo la ley a favor de presuntos delincuentes.

En conferencia de prensa conjunta con los titulares de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial exhibió como a la trilogía investigadora no se le permite defender la prisión justificada para los delitos que son graves y otros que no son graves pero que implican un riesgo para la víctima que se lleven en libertad.

De ahí que afirmó que es falso lo publicado en algunos medios de comunicación que señalan que “la Fiscalía General de Veracruz no pudo argumentar las bases para mantener la prisión de los detenidos”.

Evidencio que no es falta de oficio o ineficiencia, además de que no se ha declarado inocente a nadie, lo único que se debate es la medida y a la Fiscalía no se le da el derecho a voz para defender prisión la justificada.