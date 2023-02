Juez absuelve a Berenice, joven de Querétaro que mató a su novio en defensa propia

febrero 17, 2023

La joven Berenice López Jiménez fue absuelta y quedó en libertad, luego de estar encarcelada por un año tras ser acusada por el homicidio de su novio, José Uriel Rivera, quién la violentaba física y verbalmente. Esto, al determinarse que actuó en defensa propia.

⇒ Berenice, de 27 años de edad, se encontraba recluida en el Cereso femenil de San José El Alto, en la capital queretana, en donde pasó un año y un mes mientras transcurría el proceso legal en las instalaciones del Poder Judicial, en San Juan del Río.

Fue la mañana de este jueves 16 de febrero que se llevó a cabo la audiencia final, donde la defensa de Berenice presentó las pruebas contundentes ante el juez, que indicaban que la imputada únicamente actuó en defensa propia para salvaguardar su integridad física en el momento que era víctima de agresión física por parte de occiso.

“Berenice sufrió violencia física y psicológica, misma que la familia de él tenía conocimiento y la convenció de no denunciar para no generar ninguna prueba de las agresiones que vivía. Durante su relación, él enfermó de Coronavirus, por lo que su misma familia no lo aceptó en casa y Berenice accedió a que viviera con ella”, indicó la familia de la joven en un comunicado.

El 29 de enero del 2022, luego de una discusión, la joven decidió dar por terminada la relación y correrlo de su casa, a lo que él reaccionó agrediéndola, la golpeó con objetos y la intentó ahorcar; por lo que ella tomó un cuchillo para intentar intimidarlo, pero comenzaron a forcejear y lo hirió accidentalmente.

Al verlo herido, narró y demostró la defensa, lo llevó a dos hospitales; en el primero, le negaron la atención bajo el argumento que no tenían el equipo médico para su atención; en el segundo nosocomio, el joven fue recibido y ella pagó para su atención médica, pero debido a complicaciones de salud, perdió la vida.

⇒ Ella fue detenida y la Fiscalía General de Querétaro se encargó de desestimar las pruebas de que ella había actuado en legítima defensa y además de que sufría violencia física y psicológica.

Un año y un mes después, un juez de control la absolvió, reconociendo que ella ejerció a la legitima defensa; además, tomó como atenuantes no sólo la violencia que ella sufría, sino que solicitó auxilio e intentó ayudarlo al pedir apoyo médico en dos hospitales.