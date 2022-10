Juez niega amparo a Rosario Robles para declarar prescripción en el caso «Estafa maestra»

octubre 19, 2022

Un juez federal rechazó amparar a Rosario Robles, ex secretaria de Desarrollo Social (Sedesol), quien buscaba que se declare prescrito el delito de uso indebido del servicio público por el que está vinculada a proceso en el caso Estafa Maestra. Su defensa ya impugnó la decisión.

Augusto Octavio Mejía, juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal, determinó negar la protección de la justicia a Rosario Robles, al considerar que fue correcta la decisión del juez Ganther Alejandro Villar Ceballos, quien el 4 de febrero de este año resolvió no decretar el sobreseimiento de la causa penal 314/2019.

⇒ En dicha causa penal, Rosario Robles es acusada de ser omisa para evitar un desvío de más de 5 mil millones de pesos en la Sedesol y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), que también encabezó el sexenio de Enrique Peña Nieto.

En su resolución, el juez Mejía Ojeda señaló que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, como el Código Penal Federal, no contiene disposiciones que se opongan entre sí. “Por lo que, no puede existir la derogación expresa, ni tácita de la norma penal y, por ende, la conducta prevista en el artículo 214, fracción III, del Código Penal Federal, no ha dejado de tener vigencia”.

“De actuar como lo pretende el defensor particular de la quejosa (Rosario Robles), aplicando la vigencia de las leyes a modo de cada gobernado, es decir, aplicando de forma separada cada una de las normas conforme al texto que más le beneficie, aunque no tengan el mismo ámbito espacial de vigencia, haría nugatoria la validez de las normas, en tanto que de manera indebida se aplicaría la retroactividad e irretroactividad de las mismas”, puntualizó.

La defensa de Rosario Robles ya presentó un recurso de revisión contra la decisión del juzgador, mismo que fue admitido a trámite por el Noveno Tribunal Colegiado en materia Penal de la Ciudad de México. En consecuencia, mientras el tribunal se pronuncia, el proceso penal de la ex secretaria continuará vigente, sin embargo, el juez de control no puede dictar auto de apertura a juicio porque debe esperar a que se resuelva el amparo.