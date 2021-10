Jugador de la NBA culpa a la vacuna de coágulos en la sangre

octubre 22, 2021

Redacción/El Demócrata. Brandon Goodwin, base del equipo de los Atlanta Hawks quedó fuera de combate al final de la pasada temporada a causa de diferentes afecciones de salud que el jugador atribuye a efectos secundarios de la vacuna contra el Covid-19.

“Estaba súper-cansado en los partidos. No podía correr por la cancha. Volvimos a casa y fue cuando me empezó a doler la espalda. Entonces tuve que ir al médico y descubrí que tenía coágulos en la sangre.

“Estaba bien hasta entonces, hasta que me vacuné. Así que la gente que intenta decirte que no es la vacuna, ¿cómo lo sabe? No lo saben.

«Sí, la vacuna acabó con mi temporada, al mil por ciento”. “No tengo nada en contra de los Atlanta Hawks, pero me llamaron al día siguiente mientras estaba en el hospital y me ordenaron no decir nada al respecto”.

Varios de sus compañeros han quedado fuera de la temporada por no querer la vacuna anticovid 19, sin embargo, en su caso pasó lo contrario y lo aclaró a través de un directo en la plataforma Twitch,

El jugador, actualmente sin equipo, explica que acudió al médico por esos síntomas y fue entonces cuando descubrió que tenía coágulos en la sangre. «Todo eso en el lapso de un mes», añadió.