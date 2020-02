Jugadora se fractura la rodilla, se la acomoda a golpes y regresa a jugar

Escocia/Medio Tiempo. Lo impensable se presentó en la Liga de futbol escoces femenil, cuando la capitana del equipo St. Mirren, Jane O’Toole, sufrió una fractura en su rodilla derecha, pero lejos de lo que todos pudiéramos imaginar, su reacción fue para llevarse las palmas.

Y es que una vez que O’Toole cayó al césped y se percató de la fractura se comenzó a golpear la rodilla, para intentar regresar el hueso que se había zafado a su lugar.

Medios escoceses reportan que la futbolista salió unos minutos de la cancha para ser atendida, donde se pudo notar el fuerte dolor que tenía por la lesión, pero para sorpresa de todos la jugadora regresó al terreno de juego y disputó los 40 minutos que le restaban al partido, mismo que su equipo terminó perdiendo (7-0).

How does a Scottish footballer deal with a dislocated kneecap? 🤔



St Mirren WFC captain Jane O'Toole bashes her kneecap back into place before playing on for the remainder of the game.



📽️ Courtesy of @ICTFC pic.twitter.com/GMUsv0ffG5