Juicio Político fue una injusticia: Trump

febrero 6, 2020

Washington/Notimex. El presidente estadounidense, Donald Trump, emitió un mensaje oficial sobre el juicio político realizado en su contra y celebró ser absuelto pues “pasamos por esto injustamente”.

“La cacería de brujas fue mentirosa, maligna y no le debería ocurrir a ningún otro presidente. No sé si algún otro mandatario pudiera soportarlo. Si yo no hubiese despedido a James Comey, exdirector del FBI, que era un desastre no estaría hablando con ustedes”, afirmó Trump.

Además de levantar la portada de un diario estadounidense sobre su absolución, afirmó que si esto le hubiera ocurrido al presidente Obama posiblemente estaría en la cárcel.

También destacó que su gobierno ha hecho más que “cualquier otro presidente o gobierno en los primeros años” por lo que los estadounidenses se encontraban contentos tras el discurso sobre el Estado de la Unión.

Narró que en caso de haber sido destituido la víspera, “el mercado de valores se hubiera desplomado” y “realmente desde que teníamos una buena posibilidad de ganar la presidencia ha subido, desde 2016 todo fue nuestro crédito”.

Reconoció que en el proceso de ‘impeachment’, “tuvimos una fuerte campaña contra nosotros desde antes de ser electos”, e incluso tuvo que afrontar a policías corruptos en medio de intentar que no sea reelecto este 2020.

Además de agradecer a todo su equipo legal, que siempre le dijo que todas las pruebas estaban a su favor, afirmó que algunas de las pruebas contra él fueron pagadas con millones de dólares del partido Demócrata.