Julen responde al Comité del PAN: “feliz navidad”

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.– El senador Julen Rementería del Puerto les deseó una feliz navidad a todos los integrantes del comité estatal del Partido Acción Nacional, que apenas el miércoles pasado lo calificaron de incongruente.

A diferencia del discurso de confrontación de su compañera del Senado, Indira Rosales San Román, el panista aseguró que solo desea que el “pavo de navidad” esté caliente en las mesas de todos quienes integran el comité estatal.

El pasado martes se votó la integración de los magistrados del nuevo Tribunal de Justicia Administrativa en Veracruz (Trijaev), el hijo del senador, el diputado Bingen Rementería, así como sus compañeros Nora Lagunes Jáuregui y Hugo González Saavedra, votaron a favor.

La queja de la dirigencia del PAN es que en la lista aparece Roberto Sigala Aguilar, exmagistrado del Tribunal Electoral del Estado Veracruz (Teev) que obligó a repetir en cuatro ocasiones la elección interna de la dirigencia del PAN, lo que generó “inestabilidad” en el partido.

La senadora San Román aseguró que es incongruente que, por un lado, el papá, en este caso el Senador Julen Rementería, mantenga un discurso de crítica, mientras que su hijo, Bingen Rementeria, en Veracruz apoye la votación en el Congreso de Veracruz, en la integración del Trijav, por lo que no descartaron iniciar el proceso de expulsión contra el diputado.

Al respecto, el coordinador de la fracción albiazul en el senado, dijo que lo único que tiene para sus compañeros de partido es desearles una Feliz Navidad, pues él prefiere evitar algún tipo de conflicto.

“Yo no ando buscando conflictos, yo lo que ando en todo caso señalando cosas que no funcionan desde el Gobierno, donde me toca a mí estar que es desde la legislatura y no ando buscando conflictos, ni los deseo, pero tampoco puedo ser omiso a mis comentarios”, dijo.

En otro tema, lamentó la iniciativa del diputado Miguel Hermida, que el pasado 14 de diciembre en la comparecencia del gobernador le planteó un Acuerdo Estatal por el Bienestar Social, el Crecimiento Económico y la Gobernabilidad de Veracruz.

“Yo no le ofrecería un acuerdo así. No sé cómo se ofrece tremenda cosa, es que no necesitamos acuerdos, necesitamos trabajo. Estamos llenos de acuerdos, pero se necesita que se cumpla la Ley, no sé a quién se les ocurre proponer eso, – bueno a su titiritero-” dijo.

Además, señaló que dicha propuesta no representa el sentir de todos los militantes del PAN, pues otros piden al gobernador que haga su trabajo, y cumpla con la Ley, incluso, respaldó la burla del gobernador, quien respondió que no hacía acuerdos con las cúpulas, “te pones de pechito”.