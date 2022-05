Justa la multa a Iberdrola por afiliación ilegal de socios con la CFE, considera AMLO

mayo 28, 2022

Carlos Guzmán Martín/CDMX. Desde este municipio considerado como la “Perla del Pacífico”, esta tarde el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador consideró como justa la multa de 9.1 millones de pesos que la Comisión Reguladora de Energía (CRE), impuso a Iberdrola por apoyarse en la figura del autoabasto para continuar vendiendo energía eléctrica a sus “socios” como Oxxo, los cuales aportaron un dólar para convertirse de forma ilegal y fraudulenta en socios de la firma.

“Ya la SCJN declaró que es fraude legal (el autoabasto) es probable que por esa razón se le haya multado a Iberdrola, y no tenia conocimiento porque no es mi fuerte la venganza, si es justo ya México no es tierra de conquista”. Indicó el primer mandatario de la nación.

Tras su recorrido por la presa Pichachos, que surtirá de agua potable a Mazatlán y su zona metropolitana, así como creará un nuevo distrito de riego que dará a Sinaola una región productora de maíz y otros cultivos que afianzarán a la entidad como “El Granero de México”, el tabasqueño confío que tras esta sanción finamente Iberdrola se dé cuenta de que no puede mantener como “socios” a miles de empresas que se han valido de ello para, desde la aprobación de la Reforma Eléctrica de Enrique Peña Nieto, pagar tarifas irrisorias a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por su consumo de energía.

“Oxxo usa energía que no produce porque su giro son los abarrotes, pero por estar en esa sociedad con Iberdrola tiene el privilegio de pagar menos en la tarifa eléctrica, menos que los usuarios domésticos”, recordó el tabasqueño en improvisada charla con los medios de comunicación.

Este viernes la Comisión Reguladora de Energía (CRE) le impuso a Iberdrola una multa de 9 mil 145 millones de pesos a la empresa española Iberdrola, cantidad que equivale a 466 millones de dólares por incorporar a sus contratos de autoabasto a empresas no contempladas originalmente en los mismos como la misma cadena de tiendas Oxxo o cómo Bimbo y otras de menor tamaño que se han visto ilegalmente beneficiadas al no pagar el costo real de la energía que consumen de la CFE.