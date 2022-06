Justin Trudeau da positivo a covid-19 por segunda vez en este año

Redacción/Al Momento. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dio positivo por Covid-19 luego de regresar de la Cumbre de las Américas, realizada en Los Ángeles y en donde se reunió en persona con líderes de la región, incluido el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden.

Es la segunda vez que el líder canadiense da positivo este año, ya que contrajo el Covid-19 por primera vez a fines de enero. Está completamente vacunado y recibió su tercera dosis, el 4 de enero.

“He dado positivo a Covid-19. Seguiré las pautas de salud pública y me aislaré”, tuiteó Justin Trudeau este lunes por la mañana. “Me siento bien, pero eso es porque recibí mis vacunas. Entonces, si no lo ha hecho, vacúnese, y si puede, recupérese”.

I’ve tested positive for COVID-19. I’ll be following public health guidelines and isolating. I feel okay, but that’s because I got my shots. So, if you haven’t, get vaccinated – and if you can, get boosted. Let’s protect our healthcare system, each other, and ourselves.