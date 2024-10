Kamala Harris felicita a Claudia Sheinbaum tras su llegada a la presidencia

Redacción Xalapa.- La vicepresidenta y candidata a la presidencia de Estados Unidos, Kamala Harris, envió sus felicitaciones a la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tras asumir la presidencia este 01 de octubre del 2024.

Durante la toma de protesta de la mexicana, estuvo en representación del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, asistió la primera dama, Jill Biden, quien se mostró entusiasmada por presenciar la llegada al poder de la primera mujer en México.

Kamala Harris, declaró «Felicitaciones a la Presidenta Sheinbaum de México por su histórica toma de posesión. Espero fortalecer la cooperación en materia de seguridad y prosperidad compartidas por nuestros dos países, desde abordar la migración irregular hasta fortalecer nuestros vínculos económicos y en materia de energía limpia.

Congratulations to President Sheinbaum of Mexico on her historic inauguration.



I look forward to strengthening cooperation on our two countries’ shared security and prosperity — from addressing irregular migration to growing our economic and clean energy ties. — Vice President Kamala Harris (@VP) October 2, 2024