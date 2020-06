Kanye West y Kid Cudi revelan adelanto de su anime Kids See Ghost

junio 26, 2020

CDMX/AlMomento.Mx. El rapero y empresario Kanye West, reveló que próximamente estrenará una serie de anime, llamada Kids See Ghosts, la cual estará a cargo del director japonés Takashi Murakami.

En el teaser de lo que será la serie, podemos ver a Kanye Bear, conocido por aparecer en las primeras portadas de los discos de West, y a Kid Fox. En el adelanto podemos ver a los dos personajes atrapados en lo que parece ser el mundo donde se desarrollará la historia.

IDS SEE GHOSTS ANIMATED SHOW TEASER!!

DIRECTED BY TAKASHI MURAKAMI

KANYE BEAR VOICED BY KANYE WEST

KID FOX VOICED BY SCOTT MESCUDI

SOUND DESIGN BY WILLIAM J. SULLIVAN AND SCOTT MESCUDI

COMING SOONhttps://t.co/pbrK1tBYImpic.twitter.com/oYhCaLjqgB

— The Chosen One (@KidCudi) June 26, 2020

En un tweet publicado por Kid Cudi, reveló que las voces serán interpretadas por ellos mismos. Por el momento no hay detalles de cuándo se estrenará ni en qué plataforma saldrá esta serie.