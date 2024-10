Karate Kid vuelve a la pantalla grande con una nueva entrega

octubre 14, 2024

Redacción/Xalapa. En 1984 llegó a los cines la primera entrega de Karate Kid, cuyo éxito rotundo garantizó una serie de secuelas que dieron continuidad a la historia y fascinó a los fans de las enseñanzas del señor Miyagi y y las andanzas de Daniel Larusso.

Y aunque en 2010 tuvimos un remake de la mano de Jackie Chan y Jaden Smith, los fans se quedarón con las ganas de volver a los personajes originales en acción. Ya para 2018 llegó la ansiada serie Cobra Kai, que traía de vuelta algunos personajes queridos de la franquicia y habrían la posibilidad de seguir expandiendo el universo de Karate Kid. The new #KarateKidMovie is kicking things off at #NYCC. Join us at the Empire Stage at the Javits center on Friday, October 18th 7:00PM-8:00PM. pic.twitter.com/WxxqoiwKW8— Karate Kid Movie (@KarateKidMovie) October 10, 2024

Así es como llegamos a 2024, donde se anunció que Karate Kid estará de vuelta en la pantalla grande y llevará por título «Karate Kid: Legends». Esto se dio a conocer a través de la cuenta oficial de la película @KarateKidMovie. Se espera que se presente el primer avance en la Comic Con de Nueva York, donde seguramente tendremos muchos detalles más acerca de la entrega.