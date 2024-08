Karely Ruiz anuncia su embarazo y releva el sexo de su bebé

agosto 25, 2024

Redacción Xalapa.- La famosa influencer y creadora de contenido en OnlyFans, Karely Ruiz, sorprendió a sus fans en redes sociales tras anunciar su embarazo.

Mediante su cuenta de Instagram, la famosa se mostró muy emocionada por la nueva etapa en su vida, aseguró que era un deseo que ya había planeado. En su publicación se le observa a la modelo con un vestido dorado, presumiendo el crecimiento de su bebé.

Karely Ruiz declaró «El día que me enteré de tu llegada fue el día más feliz de mi vida, es algo que he deseado tanto y gracias a Dios me lo cumplió, no tengo palabras para describir todo lo que siento, estoy muy feliz por esta nueva etapa y daré lo mejor de mí, te cuidaré y te amaré por siempre».

A solo 24 horas de anunciar su embarazo, también compartió la revelación del sexo de su bebe con una gran fiesta. La famosa usó un vestido corto con encaje y transparencias en tonos azules y rosa.

Es así como la modelo anunció «Es una niña, gracias a Dios».

A través de comentarios, sus amigos famosos se hicieron presentes para felicitar a la famosa, pues aseguraban que confiaron en que era una niña.

La modelo Daniella Chavez comentó «Lo sabía, una muñeca para otra muñeca».