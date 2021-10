Katy Perry versiona «All You Need Is Love» de los Beatles

octubre 26, 2021

Redacción/Xalapa. La reina del Pop estadounidense, Katy Perry, versionó el sencillo «All You Need Is Love» de The Beatles, como parte de una campaña publicitaria.

La cántate que logró la fama gracias a «Teenage dream» (2010), y «Prism» (que la vuelve la artista femenina más vendida en el 2013).

La artista comenta que en sus inicios trabajó en uno de los comercios de la marca GAP de ámbito textil, por lo que ahora se solidariza siendo la interprete de su spot navideño.

«Mi sueño entonces era hacer esa lista de reproducción que escuchaba en la tienda. Poco sabía que 20 años después protagonizaría uno de sus anuncios icónicos. Es un rito de iniciación y pude hacer una versión de una canción de los Beatles», comenta la cantante en una entrevista que le hicieron en la revista People.

Los responsables de la campaña anunciaron que destinarán 1 dólar por cada reproducción conseguida por su versión de «All You Need Is Love» a una organización llamada Baby2Baby que asiste a niños en situación de pobreza.