Katya Echazarreta, la primera mujer mexicana en ir al espacio

Redacción/Oro Noticias. Katya Echazarreta se convertirá en la primer mujer mexicana en ir al espacio al ser parte de la tripulación de la nueva misión New Shepard 21 de Blue Origin.

La joven de 26 años de edad, es ingeniera eléctrica, ha colaborado con la NASA por más de cuatro años y es la vicepresidenta de la Sociedad de Mujeres Ingenieras y miembro de Phi Theta Kappa, una sociedad de honor internacional para estudiantes de universidades públicas.

Nació en Guadalajara Jalisco, no obstante, se mudó a los siete años de edad a Estados Unidos en calidad de inmigrante, hecho que la mantuvo alejada de su familia durante el proceso de migración.

La organización sin fines de lucro Space for Humanity (S4H) patrocinará el asiento de la mexicana, como su astronauta embajadora ciudadana, luego de haber sido seleccionada entre más de 7 mil solicitantes de más de 100 países.

Katya representará a las mujeres interesadas en la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. La fecha exacta del lanzamiento se dará a conocer próximamente, así lo informó recientemente Blue Origins.

"YOU'RE GOING TO SPACE!" We're thrilled to introduce our first Astronaut, Katya Echazarreta! We surprised her on a call with the news that she will be going to Space on Blue Origin's NS-21 mission. Journey with Katya and #s4h as she experiences and shares the #overvieweffect. pic.twitter.com/upaWgIsSzu