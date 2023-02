Keanu Reeves protagoniza el tráiler final de ‘John Wick 4’

febrero 18, 2023

CIUDAD DE MÉXICO.- John Wick: Capítulo 4, la cuarta parte de la franquicia protagonizada por Keanu Reeves que llegará a los cines el 24 de marzo de 2023, ha lanzado su último tráiler antes del estreno.

Este adelanto no alcanza a durar do minutos, pero con la denominación de “tráiler final” recuerda que en la próxima película de John Wick el asesino interpretado por Keanu Reeves seguirá en conflicto con The High Table y para conseguir su libertad tendrá que pelear con un montón de personas.

En el adelanto, John Wick se prepara para la pelea final contra el Marqués de Gramont (Bill Skarsgard) a golpe de brutales y sangrientos enfrentamientos cuerpo a cuerpo. Pero, además, como muestra el final del tráiler, el personaje interpretado por Reeves también cuenta con la ayuda de un nuevo perro asesino, que le ayuda a combatir a un grupo de malhechores frente al Arco de Triunfo.

El artista marcial Donnie Yen también formará parte de esta película así como el samurái más famoso de Hollywood, Hiroyuki Sanada con quien Reeves ya compartió créditos en el pasado en la película 47 Ronin.

Obviamente también tendremos de regreso a los actores más conocidos de esta saga en sus respectivos papeles que son Lawrence Fishburne como Bowery King, Ian McShane como Winston, Lance Reddick como Charon y por ahí tuvimos un guiño a Sofia Al-Azwar, el personaje de Halle Berry ya que en medio de una pelea en Paris aparece uno de sus perritos al rescate de John.

Chad Stahelski dirige la nueva entrega de la saga que se expandirá con un spin-off, Ballerina, protagonizado por Ana de Armas y que también contará en su elenco con los propios Reeves, McShane y Reddick.