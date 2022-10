Kevin Feige habla sobre el fichaje de James Gunn en DC

octubre 27, 2022

El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, ha hablado sobre el nuevo papel de James Gunn como director de DC Studios.

James Gunn y Peter Safran se han convertido en los nuevos directores DC Studios. El cineasta y el productor revisarán todas las películas y series que formen parte del Universo Extendido de DC (UEDC). El caso del fichaje de Gunn en la casa de Warner ha generado más revuelo que el de Safran, dado que el primero ha sido director de Guardianes de la Galaxia, y aun tiene por estrenar la tercera entrega en marzo de 2023 y el especial navideño de estos personajes.

A propósito de la premier mundial de Black Panther: Wakanda Forever, el productor del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) fue cuestionado sobre la llegada de James Gunn a DC, dejando una respuesta tan optimista como correcta.

“Hablo con James casi todos los días. Tenemos una cosa maravillosa llamada Guardians of the Galaxy Holiday Special que está por salir. Tenemos algo maravilloso llamado Guardianes de la Galaxia Vol. 3 saliendo en mayo. No sé cómo tendrá tiempo para trabajar en DC hasta mayo, pero una vez que tenga tiempo, estaré muy emocionado. Seré el primero en la fila”, aseguró Feige.

Gunn llevaba trabajando para Marvel desde la primera película de Guardianes de la Galaxia y fue despedido antes de iniciar la producción de la tercera película después de que salieran a la luz unos polémicos tuits suyos de 2008 y 2009.

Tras su despido, se disculpó, recibió un gran apoyo de los fans y sus compañeros de trabajo y se cambió a DC para escribir y dirigir El Escuadrón Suicida. Después se reincorporó como director de Guardianes de la Galaxia Vol. 3, y ahora su camino le llevará de nuevo a DC de forma definitiva.

James Gunn tomarás las riendas de DC Studios el próximo 1 de noviembre, junto al productor Peter Safran, con quien previamente colaboró en la película El escuadrón suicida y la serie Peacemaker.