Kevin Spacey acusado de de cuatro cargos de agresión sexual

mayo 26, 2022

Redacción/El Demócrata. Este jueves, el Servicio de la Fiscalía de la Corona Británica (CPS) le imputó all reconocido actor estadounidense, Kevin Spacey, cuatro cargos de agresión sexual contra tres hombres.

«También se le acusa de hacer que una persona participara en una actividad sexual con penetración sin su consentimiento», señaló Rosemary Ainslie, directora de la División de Delitos Especiales de CPS, en un comunicado.

Los incidentes de los cargos de los que se le acusa, ocurrieron en Reino Unido; dos en Londres en 2005, otros dos en 2008 y uno más en Gloucestershire, al oeste de Inglaterra, en 2013.

«El Servicio de Fiscalía de la Corona recuerda a todos los interesados ​​que los procesos penales contra el señor Spacey están activos y que tiene derecho a un juicio justo», se lee en el pronunciamiento.

La presunta víctima de los incidentes de 2005 ahora tiene 40 años, mientras que los dos hombres supuestamente involucrados en los incidentes de 2008 y 2013 tienen ahora 30 años, señaló la Policía Metropolitana de Londres.

La iniciativa de acusar a Spacey «ocurre tras una revisión de las pruebas que recopiló el Servicio de Policía Metropolitana en su investigación», dijo el comunicado.

Dado que Spacey no se encuentra en Reino Unido, la agencia no informo si buscaría su extradición de si él no ingresa a estos lugares.

Spacey ganó dos premios Oscar por sus papeles en «The Usual Suspects» y «American Beauty», y fue director artístico del teatro Old Vic de Londres de 2003 a 2015.

También protagonizó la famosa serie política de Netflix «House of Cards» y volvió a actuar el año pasado.