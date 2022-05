Kevin Spacey se presentará voluntariamente ante la justicia británica

Redacción/Al Momento. Kevin Spacey informó este martes que se presentará voluntariamente en Reino Unido para defenderse de los cargos de agresión sexual que se le imputan.

En un comunicado enviado al programa Good Morning America, del canal ABC, Spacey dijo confiar en que demostrará su inocencia.

“Aunque me decepciona la decisión de la Fiscalía de presentar cargos, me presentaré voluntariamente en Reino Unido tan pronto como pueda y me defenderé. Tengo confianza en que demostraré mi inocencia”, indicó el actor, de 62 años.