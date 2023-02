Kim Petras, la primera mujer trans en ganar un Grammy

febrero 6, 2023

Kim Petras ha hecho historia a lado de Sam Smith al ganar una reconocida categoría en los Grammys 2023 por el sencillo colaborativo Unholy.

“Soy la primera mujer transgénero en ganar un Grammy”, dijo la cantante alemana al recibir la estatuilla al lado de Sam por el sencillo Unholy en la categoría Mejor Interpretación de Pop de Dúo/Grupo.

Luego de también hacer historia al conquistar el puesto número uno del Billboard hot 100, la cantante y compositora causó euforia tras revelarse su victoria, provocando ovación de pie de todos los presentes en los galardones otorgados por la Academia Nacional de Grabación de Artes y Ciencias.

La cantante agradeció a una amiga por el apoyo dado en el pasado, así como a Madonna, una fuerte inspiración a quién en más de una vez recalcó que nada de lo hecho hubiera sido posible sin su lucha por los derechos que la comunidad LGBTIQ+.

“Madonna gracias por luchar por nuestros derechos, no creo que pudiera estar aquí sin ella. A mi madre en Alemania, porque ella creyó en mí y no podría estar aquí sin su apoyo en este momento. A la Academia, gracias por creer en mí y Sam eres un verdadero ángel en mi vida y te adoro. De verdad gracias a todos los que hicieron posible esta canción, los amo”, expresó Kim.

Aunque Sam Smith no dio algún tipo de discurso o agradecimiento, internautas han aplaudido el espacio que le brindó a Kim Petras, pues más de uno señaló que era lo correcto ya que se estaba convirtiendo en la primera mujer transgénero en ganar un Premio Grammy.

Luego de recibir el premio, ambos se presentaron en el escenario principal de la ceremonia, siendo Madonna quien se encargó de darles una introducción y refrendar la lucha que Kim mencionó en su discurso previo, algo que conmocionó a la audiencia.

¿Quién es Kim Petras?

Kim Petras es una cantante y compositora de pop alemana. Nació en agosto de 1992 en Colonia, Alemania. Petras comenzó a hacer música desde muy joven y se convirtió en una de las primeras personas en Alemania en recibir una operación de reasignación de género a la edad de 16 años.

Petras se hizo conocida en 2016 por su single I Don’t Want It At All, que llegó a ser un éxito en las plataformas de música en línea. Desde entonces, ha lanzado varios EP y ha colaborado con otros artistas en la industria musical.

Además de su música, Petras ha sido una defensora activa de los derechos de la comunidad LGBTQ+ y ha hablado abiertamente sobre su propia experiencia como una persona transgénero. Su carrera ha contribuido a ampliar la representación y la visibilidad de la comunidad trans en la cultura pop.