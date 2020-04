Kim y Kourtney Kardashian protagonizan pelea

abril 3, 2020

CDMX/AlMomentoMX. La noche de ayer las redes sociales se colapsaron cuando se viralizaron las imágenes de tremenda pelea entre las hermanas Kardashian. ¡OMG! ¡Kim y Kourtney se fueron a los golpes!

Y es que la nueva temporada de Keeping Up With The Kardashians empezó demasiado intensa, pues fuimos testigos de uno de los momentos más tensos que hemos visto en el reality.

Pero, ¿por qué la violencia? Todo comenzó con una discusión entre las hermanas, cuando Kourtney les comunicó a Kim, Khloé y Kendall que no quería participar más en el reality, pues quería proteger la intimidad de sus hijos. Esta declaración puso furiosa a Kim, quien no dudó en lanzarse a los golpes en contra de su hermana.

En el video se observa a Kim lanzarse a manotazos en contra de Kourtney, quien le propina tremendo cachetadón a la esposa del rapero Kanye West, quien choca contra la pared y deja marcado su maquillaje.

“¡Deja de clavarme las uñas!”, le grita Kourtney a Kim, mientras Khloé intenta separarlas, ante la mirada atónita de Kendall Jenner.

La trifulca acaba con Kim Kardashian yéndose al baño para comprobar ante el espejo que está todo el su sitio(recordemos que estaban en plena grabación del reality) y con Kourtney escondida en un cuarto y lanzándose gritos con Khloé.

Tal y como se ha sabido, la pelea entre las hermanas Kardashian obligó a que la producción del programa de televisión se paralizase durante unos días para que los ánimos se calmasen y pudiesen seguir con la planificación establecida.

Tras la transmisión del capítulo, la noche de este jueves, Kourtney Kardashian ha emitido un comunicado en el que confirma que abandona el reality, para dedicarse a su familia y a trabajar en su marca de lifestyle, Poosh.