Kobe fue mejor que Jordan: Scottie Pippen

EU/Medio Tiempo. Scottie Pippen vivió al lado de Michael Jordan -literalmente- la grandeza del que es considerado por muchos el mejor basquetbolista de la historia, pero el mismísimo 33 de los Chicago Bulls pone a Kobe Bryant por encima de MJ23.

Contrario a lo que todos pensaríamos, Pippen cree que la ventaja es para The Black Mamba porque él «perfeccionó su juego en la calle, sin acudir a una gran universidad», a diferencia de Su Majestad que incluso fue Campeón Colegial en los Estados Unidos.

«Odio no haberle dicho o que todos le hiciéramos saber lo grandioso que fue, porque se esforzó tanto por ser como Michael Jordan. Veo videos de Kobe y digo ‘carajo, fue mejor que Jordan’ porque trabajó muy duro, este chico salió de la preparatoria sin ir a jugar a la Universidad de Carolina del Norte bajo las órdenes de Dean Smith, trabajó todas sus habilidades por instinto propio», declaró Pippen.

Pese a que podría asumirse que las declaraciones fueron «en venganza» por cómo se le mostró y lo furioso que quedó con The Last Dance, estas palabras del 33 de los Bulls son de enero del 2020, días después de que la leyenda de los Lakers muriera en un accidente aéreo junto a su hija Gianna y otros siete tripulantes.

Como es sabido, Pippen fue el gran acompañante de Jordan en los seis títulos de los Chicago Bulls en la NBA en la década de los 90, construyendo una de las dinastías más emblemáticas del deporte, además de ser parte del Dream Team que estuvo en Barcelona 92.

"When I go back and look at [Kobe's] videos, I say to myself, 'Damn, he was better than Michael Jordan.'"



Powerful words from Scottie Pippen. Do you agree?



(via @Thuzio) pic.twitter.com/xgEyQFevIj