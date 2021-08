Kuno Becker decide vacunarse al saber que Paty Navidad tenía Covid-19

agosto 13, 2021

Redacción/Xalapa. Becker ya se aplicó la primera dosis de la vacuna antiCovid, y todo gracias a Paty Navidad, así lo platicó, nada orgulloso, en un video que compartió en sus redes sociales.

El actor de 43 años confesó que “por tonto” había estado postergando la aplicación de la vacuna, pero cuando se enteró que Paty Navidad estaba contagiada de coronavirus, algo en él cambió.

“Había estado posponiendo lo de la vacuna por tonto, porque no hay absolutamente ninguna excusa; hay mucha información que nos hace ver que hay más riesgos de no ponérsela que de ponérsela; había estado posponiendo la decisión hasta que hoy algo en mi cambió. Lo que hizo que dejara de posponerla fue que le diera a Paty Navidad, no sé por qué”, contó.

Becker reconoció que tras darse a conocer la noticia del contagio de la actriz, corrió a ponerse la vacuna, y mostró su brazo donde tiene un pequeño parche como muestra de que ya está inoculado.

“Cuando me enteré que a la mismísima Paty Navidad le dio, dije: si a Paty Navidad le dio, hoy me las pinche pongo, o sea ya, se acabó, nada de posponerla un día más”, aseguró.