La 4T logra reducir la pobreza en Veracruz

octubre 12, 2021

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- El gobernador Cuitláhuac García Jiménez aseguró que la reducción de la pobreza en el Veracruz en 2.2 por ciento porcentual es un logro de los gobiernos de la Cuarta Transformación (estatal y federal), medido por el Consejo Nacional Evaluación (Coneval).

El mandatario destacó que aunque 2.2 pareciera algo marginal en la reducción de los indices de pobres en la entidad, a comparación del comportamiento de los demás estados dichos indicadores fuero a la alza.

“Solamente Nayarit, Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Colima lograron abatir positivamente, los demás pues retrocedieron, esto no fue sencillo, recordemos que 2020 fue un año complicadísimo por la pandemia y también finalmente de 2018 fueron los cambios de gobierno, poco hicieron los gobiernos que se fueron, ¿dónde está el esfuerzo?, en el 2019.”

Y es que, dijo, en 2019 se empezó la distribución de los apoyos federales a las personas más necesitadas a través del principio de “primero los pobres” y a partir de ahí, la labor del gobierno del estado siguió los lineamientos de apoyar a la gente más necesitada y focalizar para atender el gran rezago de 30 años de políticas neoliberales.

“Y en dos años 10 meses de nuestros gobierno estamos ya marcando la línea de partida, no obstante el gran rezago que nos dejaron en Veracruz, porque no solo fueron 30 años de corrupción a nivel nacional, sino padecimos aquí no menos de 10 años de gobiernos muy cuestionables”.

García Jiménez destacó que el gobierno de Veracruz tiene ahora una política de alianza con la Federación y empujar hacia el mimos sentido, lo que permitirá que en dos años más se salga mejor en la medición que haga el Coneval.

“Vamos a ver cómo salimos con la medición de otros dos años, seguimos con el mismo esfuerzo, nos vamos a topar con el problema de la pandemia pero esperamos que también volvamos a ser una distinción a nivel nacional en comparación con los otros estados”.