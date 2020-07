La 4T no tiene espacio en su agenda para las mujeres: Diputada

julio 16, 2020

Eda Sentíes. Veracruz. Tras el recorte al presupuesto para atender las Alertas de Violencia de Género en 7 estados del país, entre ellos Veracruz, la diputada federal Anilú Ingram Vallines, calificó al gobierno federal como insensato y consideró que las mujeres no tienen espacio en la agenda de la 4T, por lo que presentó un exhorto para que el gobierno federal reconsidere esta decisión, sobre todo tras el aumento en las cifras de feminicidios y violencia que se ha incrementado durante la pandemia por Covid-19.

Recordó que, de acuerdo con los datos más recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tan solo en mayo de este año se reportaron 64 feminicidios, haciendo un acumulado anual de 375 mujeres asesinadas por razones de género; más todos los casos de ultraje y violencia doméstica.

“Nos queda claro que las mujeres no somos prioridad en la agenda de la 4T, por cada peso que se reduce es la vida en vilo de una niña, joven, o mujer, es sensible e insensato y no lo vamos a permitir (…) el pasado diciembre se aprobó por unanimidad la iniciativa para asignar recursos para la atención de alertas de ge-enero en los estados y hoy quieren eliminar el recurso en 7 estados y no lo vamos a permitir”, dijo.

Los estados que se verán afectados por este recorte, además de Veracruz, son: Estado de México, Zacatecas, Nuevo León, Nayarit, Jalisco y Puebla.