La 5 de mayo pudiera quedarse sin agua entubada

octubre 21, 2020

Arquímedes González/Misantla. Al menos unas 500 familias pudieran ser afectadas, en la colonia 5 de mayo sección II, de esta ciudad de Misantla, en caso de que una precipitación pluvial se presente en esta cabecera municipal, debido a que el tubo de agua que suministra al asentamiento pudiera ser afectado, el cual está ubicado a un costado de calle Luis Pauster, expuso su delegado de esta colonia, Alfredo Martínez.

En entrevista con el delegado dio a conocer que esta problemática que están padeciendo, se le había dado a conocer al ex titular de la CAEV Raúl Arroyo, sin embargo, ya no se pudo seguir la gestión debido a que su lugar fue ocupado por Rolando Benites Montero, y que también tiene conocimiento de este suceso.

En sí, el problema radica que el tubo principal que suministra el agua potable a la colonia, está en riesgo que pueda romperse, pues a un costado se encuentra desmoronando parte de la calle y caen piedras pesadas, además de ello este ducto literalmente pasa sobre el afluente de aguas negras que pasa por el asentamiento.

“El problema es que, si se llega a caer piedras grandes sobre el tubo, nos quedaríamos sin agua, e inclusive de este deslave se puede ver unas tomas que ya están al descubierto, esto ya tiene su tiempo, con el ingeniero Raúl, ya habíamos visto de qué manera se iba a arreglar, lo quitaron después mandaron al otro el que está ahorita a Rolando, ya sabes, ya vino y dijo solo que vamos a ver, vino a ver con otra persona a según especialista para ver lo que se va hacer, pero no han hecho nada, puras largas”.

Otro de las situaciones que les preocupa, apuntó el delegado, es que pudiera ser que en el tubo ya tenga algunas fisuras de tantos golpes de las piedras que caen, y ahí es donde se filtra agua contaminada.

“Se ha visto que en ocasiones tiene alfilerillos, lo que pensamos que ya se empieza a contaminar el agua que nos llega, pero como le digo ya son muchas largas de la CAEV, y no nos da respuestas, la última vez que le llame me dijo que estaba enfermo que por esta razón no podía venir, lo que se necesita es un muro o gaviones, no sé, nosotros estamos dispuesto hacer equipo con la autoridad, pero no se deja ver, a lo mejor no tiene tiempo, o tiene otros asuntos más importantes que atender este problema que le compete a la CAEV”.

El delegado agrego que es necesario que esta situación se le dé una solución, por encima de este afluente pasan unidades pesadas en este momento, y con la vibración se va desmoronando, además de que en caso de que se rompa el tubo de 8 pulgadas, esto sería un grave problema de salud, pues el agua es ocupada para las necesidades prioritarias de las familias, “pensamos que el titular quiere que lo visitemos a su oficina, y si es así ahí estaremos, pero nadie entrará ni saldrá hasta que nos den solución”, expuso.