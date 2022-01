La actriz Mary Elizabeth Winstead se une a Rosario Dawson en la serie “Ahsoka”

enero 22, 2022

Ciudad De México.- Mary Elizabeth Winstead se ha unido a la próxima producción live-action de “Star Wars” titulada “Ahsoka”, serie que tendrá su estreno en la plataforma de streaming Disney+.

Winstead compartirá créditos con Rosario Dawson, quien interpreta a la protagonista de la historia Ahsoka Tano, con Hayden Christensen, quien ya ha confirmado que volverá a dar vida al temible Anakin Skywalker y con Natasha Liu Bordizzo, quien estará interpretando a Sabine Wren.

Cabe mencionar que al personaje de Ahsoka Tano ya se le vio en la series animadas “Star Wars: The Clone Wars” y “Rebels”, mientras que en la serie de “The Mandalorian” fue su debut de acción en vivo, encarnada por Rosario Dawson, en tanto que el personaje de Sabine Wren (Bordizzo) solo ha tenido presencia en la serie “Star Wars: Rebels”.

De acuerdo a lo compartido por The Hollywood Reporter, no se ha dado ningún detalle sobre que personaje estará dando vida Mary Elizabeth Winstead, ni como este vaya a ser introducido a la trama, por lo que es todo un misterio el como vaya a relacionarse con los otros personajes.

Mary Elizabeth Winstead ha tenido una presencia últimamente en varias producciones cinematográficas, su más reciente trabajo fue en el thriller de venganza titulado “Kate” de la plataforma de Netflix. Así mismo, también se le destaca su participación en la película de DC “Aves de Presa” donde interpretó a Cazadora.

Sin embargo, también se le conoce por haber participado en las siguientes producciones:

“Proyecto Géminis” al lado de Will Smith

“Scott Pilgrim vs. the World” compartió crédito con Michael Cera

“Avenida Cloverfield 10” protagonizó junto a John Goodman y John Gallagher Jr.

“Destino Final 3” fue protagonista con Ryan Merriman