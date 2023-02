La adaptación live-action de «Cómo entrenar a tu dragón» llegará a los cines en 2025

febrero 16, 2023

Redacción Xalapa.- La película animada «Cómo entrenar a tu dragón» tendrá una adaptación live action que llegará a los cines en 2025.

Dean DeBlois, quien fue el encargado de escribir y dirigir la trilogía animada: “Cómo entrenar a tu dragón de 2010”, “Cómo entrenar a tu dragón 2” de 2014 y “Cómo entrenar a tu dragón: El mundo oculto” de 2019, regresa para escribir y dirigir el próximo paso en la franquicia. Su lanzamiento está programado para el 14 de marzo de 2025.

La nominada al Oscar “Cómo entrenar a tu dragón” tiene lugar en el mítico pueblo vikingo de Berk y sigue las aventuras de un adolescente inadaptado llamado Hipo, que se hace amigo de un dragón herido al que llama Chimuelo. La serie de fantasía, respaldada por Universal y DreamWorks y basada en los libros de Cressida Cowell, ha generado más de 1600 millones de dólares en todo el mundo. Sus viajes los han llevado más allá de la pantalla grande, generando tres series de televisión: «DreamWorks Dragons», «Rescue Riders» y «The Nine Realms», así como atracciones en parques temáticos y el programa en vivo, «Cómo entrenar a tu dragón sobre hielo».

Antes de su trabajo en la trilogía original «Cómo entrenar a tu dragón», DeBlois trabajó con Chris Sanders en «Lilo & Stitch» de Disney después de haber sido codirectores de la historia en «Mulán» de 1998. Además de escribir y dirigir, DeBlois también se desempeñará como productor.

Marc Platt, nominado a mejor película por «La La Land», «Bridge of Spies» y «Trial Of The Chicago 7», también producirá la película para su compañía Marc Platt Productions, con sede en Universal, junto con Adam Siegel, presidente de Marc Platt Productions. Platt se encuentra actualmente en la producción de la adaptación cinematográfica de Universal de «Wicked», dirigida por Jon M. Chu y protagonizada por Ariana Grande y Cynthia Erivo.

La vicepresidenta de desarrollo de producción de Universal, Lexi Barta, supervisará la película en nombre del estudio.