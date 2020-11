La administración municipal en Misantla cerrará el año con trabajo

noviembre 7, 2020

Arquímedes González/Misantla. A un mes y medio de que se dé por concluido el cierre del año, el ayuntamiento de Misantla que encabeza Othón Hernández Candanedo, apunto que se concluirá con los diversos trabajos en obra pública, los cuales se están reflejando en los diversos asentamientos de la cabecera municipal y de las localidades correspondientes, sin importar que se haya tenido en este año tres recortes presupuestales.

El munícipe municipal dio a conocer que en este año se tuvo 3 recortes presupuestales, por más de 3 millones y medio, los cuales no fueron motivos ni excusa para que la obra pública no se desarrollara, destacó que cuando se tiene el compromiso de trabajo a la población, las acciones se ejercen, y hasta el momento el presupuesto que se destino al municipio de Misantla se ha empleado y no se ha regresado ningún solo peso, destacó el munícipe en entrevista.

Dijo que el programa de vivienda digna, que ha cambiado la forma y calidad de vida a más de 2 500 familias, se aterrizó en tiempo y forma, cerrándose en el mes de septiembre, un ajuste que se considero pues se tenía pensado hasta el mes de diciembre, lo cual se tuvo que frenar, por el ajuste de inversión.

De entre los proyectos que se tiene en la administración municipal, es la atención en las 62 colonias, donde a la fecha no se han dejado de atender esto de manera personal, mencionó que esta atención directa no es de escritorio, pues las evidencias respaldan la atención cercana visitando a las familias misantecas en sus diversos asentamientos, donde este año solo falta 3 por visitar, como 11 comunidades que también están contempladas, y programar, adelantar trabajos para el próximo 2021.

En materia de recaudación.

“En recaudación veníamos muy bien, ante la contingencia se vino a menos, ya de un par de meses para acá la economía del municipio está nuevamente activándose y eso nos ha ayudado, un dato importante es que en el 2018, que es algo normal al inicio de administración, comparada con la última del año anterior y la que se inicia siempre se hace una recaudación mayor, así sucedió en el 2018, y en el 2019 se tuvo una recaudación mayor a la del 2018, y traíamos una proyección para que en el 2019 ya prácticamente faltando un año para cerrar el cuatrienio, mayor a la del primero y segundo año, íbamos muy bien hasta el mes de marzo, donde se recaudó el 65% de lo que habíamos comparado con el año 2019, se vino la contingencia, la economía se vino abajo, muchos comercios dejaron de trabajar, muchas familias a la baja, y ahora se está mejorando”.

Dijo que en materia de salud se ve que el misanteco se cuida, esperando que no se detecten más infecciones, o personas fallecidas, por ello invitó a no bajar la guardia y continuar con los protocolos de seguridad sanitaria.

Se prepara para dar su 3er informe, el domingo 6 de diciembre.

Dijo que se emitió un documento a la secretaría de gobernación, para que se autorice el informe presencial, sin embargo, con restricciones, es decir el de ocupar un 25% del recinto oficial, debido a la pandemia del SARS-CoV2 y no se arriesgue a la población.

“En el salón donde siempre lo hacemos hemos puestos dos mil cien sillas en los informes que hemos llevado a cabo y ahora estamos considerando reducir a más menos cuatrocientas o quinientas personas, es decir una cuarta parte de la ocupación sin tomar en cuenta las personas que están de pie, y estamos pensando en invitar a los Agentes Municipales, Delegados de Colonias, Jefes de Manzana y algunos representantes de los distintos sectores del municipio, para cuidar la sana distancia, pero si no permitieran ese aforo lo que haríamos sería que esté el cabildo y algunas treinta personas, no más, y de ese modo hacerlo presencial para la ocupación y de todas maneras se haría también de forma virtual», dijo.