LA ALCALDESA «AMENAZADORA» DE SAN ANDRÉS TUXTLA, EN CAPILLITA

octubre 10, 2023

+ Que hay duda de la visita de AMLO a Perote.

+ Pero el evento en la Fortaleza estará «mamalón».

+ Quinto Informe podría ser en El Nido del Halcón.

+ Se ahorra Veracruz un varote en software.

Ahora Mitofsky dice que Claudia está arriba

por más de 20 puntos sobre Xóchitl.

–Chopenjawer

Que allá en los Tuxtlas, específicamente en el municipio de San Andrés, ya están viendo con preocupación ciertas actitudes de la presidenta municipal María Elena Solana Calzada.

Hace poco trascendió, por ejemplo, que agentes municipales de esa demarcación fueron amenazados por la alcaldesa para que no se reunieran con los diputados locales Juan Javier Gómez Cazarín y Rafael Fararoni Magaña, así como con la diputada federal Paola Tenorio Adame.

La amenaza de Solana Calzada va en el sentido de que si se reunían con los legisladores –abusando de la buena fe de los agentes– les iba a quitar los apoyos económicos que tienen los agentes municipales para gastos en traslados para resolver diversas problemáticas de sus comunidades.

«No les pueden quitar nada. Ese apoyo no lo da el ayuntamiento, no es dinero municipal y aunque fuera recurso municipal, acuérdense que todo el dinero de este país, entre federal, estado y municipios, es dinero para el pueblo», fue lo que expresó la diputada federal, quien advirtió que dicho recurso no proviene de las arcas del ayuntamiento de San Andrés Tuxtla, y además fue autorizado por el Congreso del Estado.

De esta manera, la diputada Paola Tenorio expresó públicamente su enojo con el gobierno municipal de San Andrés Tuxtla, y más con la doctora Elena Solana Calzada, por utilizar al partido Morena para cometer estas amenazas sin sentido.

¿Qué esconderá la alcaldesa que tiene amenazados a los agentes municipales? ¿Qué no quiere que se sepa? ¿Qué otras fechorías esconde?

Pero no es el único problema grave que tiene María Elena Solana: se sabe que en el Informe de la Cuenta Pública 2022, el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) advirtió sobre un presunto daño patrimonial de más de 53 millones de pesos en el primer año de gestión de Doña María Elena, y como están las cosas en lo político, se ve difícil que exista una protección de su oscuro y siniestro padrino en Xalapa.

Se sabe también en los pasillos del Palacio Municipal que a María Elena Solana Calzada que existe toda una red de corrupción y complicidades que ha logrado armar en apenas dos años de administración.

Aunado a eso, tiene graves problemas como la escasez de agua en el municipio y la existencia en la nómina municipal de servidores públicos sin perfil, cuyo único mérito es ser amigos de sus hijos.

Será interesante ver cómo la presidenta municipal tuxtleca resuelve o intenta probar el destino de los más de 52 millones de pesos faltantes detectados por el Orfis.

Hay quienes dicen que el verdadero temor no es en San Andrés Tuxtla sino en una oficina de Palacio de Gobierno, donde su titular ya vio que ha estado perdiendo influencia en la zona de Los Tuxtlas y la Cuenca del Papaloapan. Por ejemplo, en Tierra Blanca (el municipio que más votos aporta a esta última región) perdió todo el control que tenía y los que estaban con él decidieron sumarse a «Unidos Todos», la organización estatal que encabeza Eleazar Guerrero, el subsecretario de Finanzas.

NOTA PARA PEGAR EN EL REFRI: Que acá en Xalapa ya están dudando de la visita de Andrés Manuel López Obrador a Perote este miércoles por el asunto de los tiempos que no cuadran para que se realice el evento magno de la celebración de los 200 años del Heroico Colegio Militar en la Fortaleza de San Carlos… Según lo que ha trascendido, el evento está programado para iniciar a las 9 de la mañana, hora en la que el tlatoani de la 4T está regularmente todavía dando su «mañanera» en Palacio Nacional, por lo que se ve difícil que haga su acostumbrado traslado por carretera, pues por mucha pata que le meta el chofer, tardaría unas tres horas en llegar (o sea, como a mediodía)… Otros dicen que en una de esas se le ocurre hacer la «mañanera» en la Fortaleza, como lo hace en el Museo Naval del puerto de Veracruz, y ahí nos vería a varios periodistas desvelados en uno de los lugares más fríos del estado… En las próximas horas se sabrá si viene AMLO o no a Perote, pues hasta el mismo gobernador fue cauto en no confirmar la visita… En una de esas hasta llega en aeronave, con un «rait» que le dé la Fuerza Aérea Mexicana en los poderosos Puma.

OTRA NOTA: Eso sí, tal como lo informamos en el portal NiusDeVeracruz, está contemplado que el acto solemne en Perote de este miércoles sea una gran celebración con mucha gente (dicen que habrá 10 mil asistentes), con la presencia de los altos mandos militares y navales. No es para menos: un castillo en ruinas que por años fue olvidado finalmente está siendo rescatado para ser dignificado como la cuna del Colegio Militar y último lecho del primer presidente del México independiente, Guadalupe Victoria. Sin duda, todo un suceso histórico.

OTRA NOTA EXTRA: Por cierto que para el Quinto Informe del gobernador Cuitláhuac García Jiménez están contemplando dos sedes para escoger: la Fortaleza de San Carlos que le mencionamos, o El Nido del Halcón que se está construyendo en Xalapa.

LA ÚLTIMA PORQUE «TRINCHE» MAPA DEL VALHALLA ESTÁ BIEN GRANDE: Con desarrollo de software propio, la Secretaría de Finanzas y Planeación genera un ahorro anual por alrededor de 500 millones de pesos en compra de licencias, confirmó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, al tiempo que garantizó que la dependencia continuará con esta política… Adelantó que en esta semana se dará a conocer un software que fue desarrollado por el Secretariado Técnico del Consejo Estatal de Seguridad Pública, con recursos propios, y por el cual ya no se tendrá que pagar licencia; en SEFIPLAN también se desarrollaron programas, que implican terminar con las licencias, que son carísimas… Cabe recordar que también ya se tiene un Atlas de Riesgos del Estado de Veracruz (AREV), presentado en julio pasado por la Secretaría de Protección Civil, el cual es un sistema amigable de Código Abierto MXSIG del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de consulta gratuita, que permite un ahorro y que las empresas privadas no lucraran a costa del riesgo de la población.