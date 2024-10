La barbie de Tepito revela que teme por su vida, tras asesinato de sus tíos

octubre 21, 2024

Redacción Xalapa.- Amairany Sahezit, más conocida como “La barbie de Tepito” anunció que teme por su integridad física debido al asesinato de sus tíos, dueños de “Doll drinks”, en la CDMX.

La barbie dijo que cerraría el establecimiento debido a la muerte de sus tíos, identificados como Diana Odilia Rodríguez y Adrián Mendoza, la cual fue hace un año, tras ser víctimas de un ataque armado.

En una reciente entrevista, Amairany, reveló que después de ese trágico suceso, se dedicó a la reapertura del negocio, si embargo, o piensa seguir con el proyecto, el cual consiste en la venta de servir micheladas en vasos de licuadoras.

”Yo no quisiera continuar con este proyecto sin mis tíos y porque yo quiero seguir mi vida, no quiero que en algún momento pase otra cosa (asesinato) y me cuido mucho siempre de las envidias y todo a donde salgo llego con seguridad porque me gusta estar protegida, no me gusta estar sola”, comentó.

Doll drinks, se volvió muy popular y recibió grandes artistas como es el caso de la famosa cantante argentina Cazzu, Santa Fe, Christian Nodal, entre otros.